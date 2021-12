“La Juve non arriverà tra le prime quattro”, le dichiarazioni pesanti del noto giornalista (Di domenica 12 dicembre 2021) Giancarlo Padovan, noto giornalista sportivo, negli studi di Sky Sport al termine del match tra Venezia e Juventus, ha commentato così la prestazione dei bianconeri: “La Juve è questa. Ha fatto pochi gol in Champions ma le sono bastati, complice l’ultimo risultato del Chelsea. In campionato segna pochi gol, questo è il punto. Se Cuadrado invece di tirare passa a Morata, è un problema. La Juve non può lottare per la testa, ma per il terzo-quarto posto in condizioni normali. Ora nemmeno più per quello, può essere raggiunta dalle romane, che hanno però una rosa inferiore. Il Venezia non ha fatto niente di straordinario, Locatelli troppo molle sul contrasto al limite dell’area in occasione del gol di Aramu. Mercato? Vlahovic porterebbe i gol persi dopo l’uscita di Ronaldo, ma i primi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Giancarlo Padovan,sportivo, negli studi di Sky Sport al termine del match tra Venezia entus, ha commentato così la prestazione dei bianconeri: “Laè questa. Ha fatto pochi gol in Champions ma le sono bastati, complice l’ultimo risultato del Chelsea. In campionato segna pochi gol, questo è il punto. Se Cuadrado invece di tirare passa a Morata, è un problema. Lanon può lottare per la testa, ma per il terzo-quarto posto in condizioni normali. Ora nemmeno più per quello, può essere raggiunta dalle romane, che hanno però una rosa inferiore. Il Venezia non ha fatto niente di straordinario, Locatelli troppo molle sul contrasto al limite dell’area in occasione del gol di Aramu. Mercato? Vlahovic porterebbe i gol persi dopo l’uscita di Ronaldo, ma i primi ...

