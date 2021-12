La confessione di Ibra | Ho paura di smettere

Advertising

zazoomblog : “Il nipote di Maldini…”: la confessione tutta da ridere di Ibra in diretta - #nipote #Maldini…”: #confessione - infoitsport : “Il nipote di Maldini…”: la confessione tutta da ridere di Ibra in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : confessione Ibra

Un estratto dell'evento di presentazione del libro "Adranalina. My Untold Stories" scritto da Zlatan Ibrahimovic col giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.da Fazio, drammatica: panico in studioZlatan Ibrahimovic si racconta in video: «Fino a 17 anni sono stato nel ghetto di Stoccolma: ho trasformato l’odio in un’arma. Sono diventato buono? Solo fuori dal campo». Domenica 12 alle ore 17 in T ...Ha fatto poi riferimento, scherzando, a Paolo Maldini e a suo figlio Daniel. Ne ho passate tante nella mia carriera, quello che mi permette di superare i problemi è proprio l’adrenalina” Zlatan Ibrahi ...