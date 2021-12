La Bielorussia ha messo l'embargo sul cibo made in Italy e Ue dopo le sanzioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Alexander Lukashenko mette l'embargo sui prodotti alimentari made in Italy dopo le sanzioni decise dall'Unione europea nei confronti della Bielorussia a causa del comportamento nei confronti dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Alexander Lukashenko mette l'sui prodotti alimentariinledecise dall'Unione europea nei confronti dellaa causa del comportamento nei confronti dei ...

