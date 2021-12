Kingdom Come Deliverance: vince il premio come “Miglior gioco ceco del decennio” ai Czech Game Awards (Di domenica 12 dicembre 2021) Kingdom come: Deliverance è risultato essere il vincitore assoluto al “torneo” degli ultimi Czech Game Awards Warhorse Studios e Prime Matter sono felici di annunciare che Kingdom come: Deliverance ha vinto il “Miglior gioco ceco del decennio” all’undicesima edizione degli annuali Czech Game Awards. Il premio User Choice è un’altra pietra miliare e un traguardo eccezionale per lo Studio con sede a Praga e il suo titolo di debutto che ha vinto su una concorrenza agguerrita. Kingdom come Deliverance: un ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 dicembre 2021)è risultato essere il vincitore assoluto al “torneo” degli ultimiWarhorse Studios e Prime Matter sono felici di annunciare cheha vinto il “del” all’undicesima edizione degli annuali. IlUser Choice è un’altra pietra miliare e un traguardo eccezionale per lo Studio con sede a Praga e il suo titolo di debutto che ha vinto su una concorrenza agguerrita.: un ...

Advertising

tuttoteKit : Kingdom Come Deliverance: vince il premio come “Miglior gioco ceco del decennio” ai Czech Game Awards… - hoobisun : ah ecco anche questo avevo le aspettative altissime e singolarmente ovviamente sono stati tutti bravi ma ero convin… - STRAYKIZ_ : @mazeofsadness Si infatti, come gli skz che dovevano fare la canzone di kingdom ma non l'hanno fatta :') - alexandernozza : Il gioco del Genio dei desideri, poter chiedere 3 cose qualunque, no? Ogni volta mi viene in mente 'Dimenticare tut… - beastarschild : nessuna mi ha fatta veramente esultare come invece era successo l'anno scorso. E secondo me, col fatto che nel 2020… -