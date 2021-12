Kimi Raikkonen, ultima gara in F1: l’omaggio della Ferrari (Di domenica 12 dicembre 2021) Per Kimi Raikkonen questa sarà l’ultima gara in Formula 1. Si conclude infatti la sua avventura con le auto, iniziata nel 2001 e che terminerà proprio oggi con il GP di Abu Dhabi. Non solo quindi il grande scontro per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che sicuramente scalda gli animi di tutti gli appassionati di questo sport, ma anche un grande commiato. Si ritira anche uno dei piloti più apprezzati degli anni 2000, campione mondiale di Formula 1 nel 2007 con la Ferrari e vice-campione con la McLaren nel 2003 e nel 2005. La scuderia italiana ha scelto quindi di rendergli omaggio nel giorno del suo addio con un regalo e una dedica speciale, in onore di una splendida carriera. Kimi Raikkonen e la Ferrari Un rapporto speciale, che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Perquesta sarà l’in Formula 1. Si conclude infatti la sua avventura con le auto, iniziata nel 2001 e che terminerà proprio oggi con il GP di Abu Dhabi. Non solo quindi il grande scontro per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che sicuramente scalda gli animi di tutti gli appassionati di questo sport, ma anche un grande commiato. Si ritira anche uno dei piloti più apprezzati degli anni 2000, campione mondiale di Formula 1 nel 2007 con lae vice-campione con la McLaren nel 2003 e nel 2005. La scuderia italiana ha scelto quindi di rendergli omaggio nel giorno del suo addio con un regalo e una dedica speciale, in onore di una splendida carriera.e laUn rapporto speciale, che ha ...

