Kate Middleton regina delle feste col cappotto rosso natalizio da 70 euro in super saldo. E’ corsa all’acquisto, Eccolo (Di domenica 12 dicembre 2021) Sempre impeccabile, sempre regale. I look di Kate Middleton sono sempre perfetti, almeno ai nostri occhi. E non c’è mise che osi far parlare male i tabloid internazionali sul suo conto: quale potrà mai essere il segreto del suo stile sempre al top? In realtà, copiare i look di Kate Middleton non è poi così difficile. Ovvio, quando la duchessa di Cambridge indossa capi low cost non fa altro che servirci su un piatto d’argento un acquisto moda definitivo prima che vada sold out. Il gioco però si fa duro in presenza di abiti prêt-à-porter, capi iconici e da sogno che il nostro guardaroba può solo guardare da lontano e ammirare. LEGGI ANCHE—> Letizia di Spagna e Victoria di Svezia con lo stesso abito H&M da 50 euro. Stupendo per Capodanno, Lo vuole anche Kate ... Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021) Sempre impeccabile, sempre regale. I look disono sempre perfetti, almeno ai nostri occhi. E non c’è mise che osi far parlare male i tabloid internazionali sul suo conto: quale potrà mai essere il segreto del suo stile sempre al top? In realtà, copiare i look dinon è poi così difficile. Ovvio, quando la duchessa di Cambridge indossa capi low cost non fa altro che servirci su un piatto d’argento un acquisto moda definitivo prima che vada sold out. Il gioco però si fa duro in presenza di abiti prêt-à-porter, capi iconici e da sogno che il nostro guardaroba può solo guardare da lontano e ammirare. LEGGI ANCHE—> Letizia di Spagna e Victoria di Svezia con lo stesso abito H&M da 50. Stupendo per Capodanno, Lo vuole anche...

Advertising

vogue_italia : Con un look total red, Kate Middleton dà il via al conto alla rovescia di Natale ?? - zazoomblog : Royal Family retroscena curioso: come Kate Middleton mette in punizione i figli - #Royal #Family #retroscena… - tempoweb : 'Punisce #MeghanMarkle e premia #KateMiddleton' L'indiscrezione sui regali della #regina ?? - zazoomblog : Kate Middleton e il messaggio nascosto nella cartolina di Natale - #Middleton #messaggio #nascosto #nella… - infoitcultura : Royal Family: il principe William ha tradito Kate Middleton | Ecco con chi -