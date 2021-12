Kate Middleton, il dono della Regina Elisabetta che oscura Meghan (Di domenica 12 dicembre 2021) Un dono di valore immenso, è questo quanto deciso dalla Regina Elisabetta nei confronti di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, in occasione dell’evento natalizio all’Abbazia di Westminster, ha sfoggiato un paio di orecchini con zaffiri e diamanti. La Regina glieli avrebbe prestati, ma l’esperta reale Daniela Elser ci ha visto molto di più dietro a questo gesto: è già la seconda volta che Kate li porta, e con estremo orgoglio, in concomitanza di occasioni importanti. Kate Middleton, contro Meghan non c’è storia Kate ha sovente sfoggiato alcuni gioielli appartenenti alla Regina. Un onore che non tutte possono affermare di avere avuto, soprattutto se nell’equazione consideriamo la ... Leggi su dilei (Di domenica 12 dicembre 2021) Undi valore immenso, è questo quanto deciso dallanei confronti di. La Duchessa di Cambridge, in occasione dell’evento natalizio all’Abbazia di Westminster, ha sfoggiato un paio di orecchini con zaffiri e diamanti. Laglieli avrebbe prestati, ma l’esperta reale Daniela Elser ci ha visto molto di più dietro a questo gesto: è già la seconda volta cheli porta, e con estremo orgoglio, in concomitanza di occasioni importanti., contronon c’è storiaha sovente sfoggiato alcuni gioielli appartenenti alla. Un onore che non tutte possono affermare di avere avuto, soprattutto se nell’equazione consideriamo la ...

