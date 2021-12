Juventus-Inter, è Derby d’Italia anche sul mercato | VIDEO (Di domenica 12 dicembre 2021) Juventus e Inter hanno battagliato non solo in campo, ma anche sul mercato: ecco tutti i calciatori contesi dai due club rivali Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021)hanno battagliato non solo in campo, masul: ecco tutti i calciatori contesi dai due club rivali

Advertising

carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - CB_Ignoranza : Moratti in punta di fioretto come sempre. #Moratti #Inter #Juventus - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - milanxsempre85 : @lele_9009 @Sgamba83 @letMoncadacook Questa serie a è una delle più scarse degli ultimi anni. Inter senza conte hak… - it_inter : Confronto a distanza tra Inter e Juventus per aggiudicarsi #Scamacca, il Sassuolo lo valuta 40-45 milioni: nerazzur… -