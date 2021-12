Juventus, ennesimo guaio fisico per Dybala: ecco tutti gli infortuni | VIDEO (Di domenica 12 dicembre 2021) Paulo Dybala, durante Venezia-Juventus, ha subito un altro infortunio: ecco tutti i guai fisici dell'attaccante argentino Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Paulo, durante Venezia-, ha subito un altroo:i guai fisici dell'attaccante argentino

Advertising

aboutjklub : La Juventus aveva vinto le 2 Gare precedenti a quella ieri ma vs la penultima e l'ultima Classifica. Ieri vs la qua… - marten_sa : ??Aldilà del risultato di ieri sera contro il #Venezia, la #Juventus si trova a gestire l’ennesimo #infortunio di P… - persemprecalcio : ??Aldilà del risultato di ieri sera contro il #Venezia, la #Juventus si trova a gestire l’ennesimo #infortunio di P… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, ci risiamo: a Venezia l’ennesimo passo falso della… - DaniloStavola : Ennesimo infortunio per #Dybala. La #Juventus riflette sul rinnovo. In caso di addio pensa anche ad #Insigne a para… -