Juve-Milan, Ganz: “Risultato bugiardo. E’ stato il Milan che voglio sempre vedere” (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha commentato la sconfitta delle rossonere arriva contro la Juventus Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio, allenatore delfemminile, ha commentato la sconfitta delle rossonere arriva contro lantus

Advertising

juventusfc : Siete tutti su @JuventusTv? LIVE ?? - Antikimmichismo : @salsarosa_0 Quando questa foto a Milan-Juve! - YesIMFede : RT @Grande__Jack80: Nella giornata in cui Juve e Milan si piantano, il Napoli crolla e l'Atalanta rischia parecchio, l'Inter si prende il p… - AnStorti : @Smashdevil_19 @milan_risorto No non centrano i gol, i gol servono solo per fare casino su twitter. Sta facendo par… - mpesquet1 : RT @Alex_Cavasinni: In #Champions vanno #Milan e #Juve. Il #Napoli paga soprattutto il fatto di non aver ricevuto 20 rigori e/o di non aver… -