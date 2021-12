Advertising

sportli26181512 : Juric: 'Gara dominata, questo Toro ha fatto il salto di qualità': Juric: 'Gara dominata, questo Toro ha fatto il sa… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Torino-Bologna 2-1, #Juric: “Gara dominata, fatto un salto di qualità” - Gazzetta_it : Torino-Bologna 2-1, #Juric: “Gara dominata, fatto un salto di qualità” - CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di @AdrienTameze in vista della gara contro l'#Atalanta - infoitsport : Torino-Bologna, sono 24 i convocati di Juric per la gara contro i rossoblu di Mihajlovic -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Gara

La Gazzetta dello Sport

Sulle prospettive future del Toro,spiega: 'Io non chiedo giocatori. Il presidente ha fatto investimenti molto importanti da quando ha il club. Ora abbiamo creato una squadra importante con un ...Finisce 2 - 1 all'Olimpico. Grande Torino. Grandissima prestazione degli uomini diche portano meritatamente a casa la. Nonostante gli ultimi 15' di sofferenza dopo il calcio di rigore trasformato da Orsolini , il Bologna non ha fatto abbastanza per meritare il pareggio; ...Tempo di Lettura: 3 minuti Il Torino per riscattare il mezzo passo falso di Cagliari e dare l’assalto alla parte sinistra della classifica, il Bologna per rialzare la testa dopo il k.o. nel derby cont ...Le dichiarazioni del centrocampista gialloblù nel prepartita della gara contro i nerazzurri Il centrocampista dell’Hellas Verona, Adrien Tameze ha parlato in vista della gara da ex contro l’Atalanta: ...