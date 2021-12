Johnson | booster per tutti i maggiorenni entro fine dicembre

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose peri cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il, ora"...

Fatevi il, ora": lo ha detto il premier Borisparlando alla nazione in tv.ha esortato i connazionali a vaccinarsi con la terza dose, "perché abbiamo visto che i casi di ..."Non pensate che la variante Omicron non vi possa danneggiare, fatevi il, ora". È allarme "... ha aggiunto, sottolineando che due dosi di vaccino "semplicemente non sono sufficienti per ...In Gran Bretagna fa paura la variante Omicron che si sta diffondendo rapidamente. Le autorità sanitarie hanno elevato il livello d'allerta da 3 a 4.Roma, 12 dic. (LaPresse) - "A tutti gli adulti idonei sopra i 18 anni verrà offerta una dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 prima della fine ...