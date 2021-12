Jessica Selassié | Miriana e Francesca si ribellano a Soleil | “Devono fermarla Perché il pubblico la ama?”

Leggi su biccy

(Di domenica 12 dicembre 2021)Sorge è indubbiamente il personaggio di punta di questo GF Vip, tra catfight, triangoli e shade è quella che ha creato più dinamiche. Ultimamente però la ‘leonessa dell’America del Nord‘ ha fatto qualche scivolone, ad esempio durante l’ultima litigata con Sophie Codegoni. Quest’ultimo episodio ha scosso diverse gieffine, che ieri si sono ritrovate in camera per commentare l’accaduto.ha ricordato alcune uscite infelici della Sorge. “Le hanno anche chiesto se voleva scusarsi. Lei ha proprio detto ‘no, io non chiederò mai scusa per questo’. Ha fatto stare male anche Clarissa, lei era in bagno con il singhiozzo buttata a terra che voleva andare a casa. Quella volta sulla roba del razzismo. Se ricordate aveva detto anche quella roba dell’acido sullo scarafaggio, che è Gianmaria. Aveva detto: ‘Gianmaria è come uno ...