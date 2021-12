Jennifer Aniston si confessa: “Ferita dalle voci sulle mie presunte gravidanze” (Di domenica 12 dicembre 2021) Jennifer Aniston si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In una lunga intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l’attrice americana ha parlato a lungo delle voci, che nel corso degli anni, sono state diffuse dai giornali e dai social media su sue presunte gravidanze e sulla sua mancata genitorialità. Chiacchiere e rumors che l’hanno profondamente Ferita. Vi raccomandiamo... Jennifer Aniston e David Schwimmer come Rachel e Ross? Secondo Closer i due attori si starebbero frequentando. La scintilla sarebbe scoccata durante la reunion del cast di Friends, occasione nella quale... “La gente sicuramente proietta su di te le sue aspettative. ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 12 dicembre 2021)si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In una lunga intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l’attrice americana ha parlato a lungo delle, che nel corso degli anni, sono state diffuse dai giornali e dai social media su suee sulla sua mancata genitorialità. Chiacchiere e rumors che l’hanno profondamente. Vi raccomandiamo...e David Schwimmer come Rachel e Ross? Secondo Closer i due attori si starebbero frequentando. La scintilla sarebbe scoccata durante la reunion del cast di Friends, occasione nella quale... “La gente sicuramente proietta su di te le sue aspettative. ...

