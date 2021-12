Jennifer Aniston, quelle voci sulle gravidanze che l’hanno ferita profondamente (Di domenica 12 dicembre 2021) Jennifer Aniston è una donna completa, realizzata e pienamente consapevole di ciò che la vita le ha dato. Non ha più bisogno del consenso altrui, né ha voglia di sottostare a logiche contorte e al chiacchiericcio costante cui i social ci hanno abituato. Ma non è sempre stato così. Solo ora, a 52 anni e guardandosi indietro, riesce a vedere con lucidità le cose e a prendere tutto con la dovuta distanza. C’è stato un tempo in cui invece i gossip sul suo conto, la curiosità morbosa, le illazioni sulla sua vita privata l’hanno ferita profondamente. Jennifer Aniston: “Voi non sapete nulla di me” È in un’intervista a Hollywood Reporte che Jennifer Aniston si toglie finalmente qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua su quanto ha vissuto ... Leggi su dilei (Di domenica 12 dicembre 2021)è una donna completa, realizzata e pienamente consapevole di ciò che la vita le ha dato. Non ha più bisogno del consenso altrui, né ha voglia di sottostare a logiche contorte e al chiacchiericcio costante cui i social ci hanno abituato. Ma non è sempre stato così. Solo ora, a 52 anni e guardandosi indietro, riesce a vedere con lucidità le cose e a prendere tutto con la dovuta distanza. C’è stato un tempo in cui invece i gossip sul suo conto, la curiosità morbosa, le illazioni sulla sua vita privata: “Voi non sapete nulla di me” È in un’intervista a Hollywood Reporte chesi toglie finalmente qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua su quanto ha vissuto ...

Advertising

pastaIpesto : sono arrivata alla nona stagione di friends e quanto è bona jennifer aniston per piacere gesù sto invidiando emma s… - DonnaGlamour : Jennifer Aniston, le voci sulla presunta gravidanza: “Brutte e dolorose” - darkjup1ter : @luanathesousa Jennifer Aniston e Sandra Bullock —> ?? - sottoMiSa : RT @pastaIpesto: ma immaginate essere abbracciati così da jennifer aniston semplicemente mi metterei a piangere lì sul posto e dovrebbero r… - redazionerumors : L'attrice #JenniferAniston ha confessato di aver sofferto in passato a causa delle voci maligne dei tabloid, in qua… -