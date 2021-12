Italia-Finlandia e Italia-Danimarca, Preolimpico curling oggi: orari, tv, programma, streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) oggi domenica 12 dicembre va in scena la seconda giornata del Preolimpico di curling maschile. A Leeuwarden (Paesi Bassi) prosegue la sfida per conquistare gli ultimi tre biglietti a disposizione per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia è chiamata a un doppio impegno sul ghiaccio dopo aver esordito contro la Corea del Sud. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei ormai un paio di settimane fa, se la dovrà vedere prima con la Finlandia (ore 09.00) e successivamente con la Danimarca (ore 14.00). Si tratta di un doppio incrocio sulla carta non impossibile per Joel Retornaz e compagni. Il primo match è quello teoricamente più semplice contro la possibile Cenerentola di questa manifestazione, mentre la seconda contesa prevede ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)domenica 12 dicembre va in scena la seconda giornata deldimaschile. A Leeuwarden (Paesi Bassi) prosegue la sfida per conquistare gli ultimi tre biglietti a disposizione per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’è chiamata a un doppio impegno sul ghiaccio dopo aver esordito contro la Corea del Sud. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei ormai un paio di settimane fa, se la dovrà vedere prima con la(ore 09.00) e successivamente con la(ore 14.00). Si tratta di un doppio incrocio sulla carta non impossibile per Joel Retornaz e compagni. Il primo match è quello teoricamente più semplice contro la possibile Cenerentola di questa manifestazione, mentre la seconda contesa prevede ...

