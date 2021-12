Israele | Bennett negli Emirati | prima visita nel Golfo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il premier israeliano Naftalipartirà nelle prossime ore per gliArabi Uniti per laufficiale, che i media internazionali hanno definito "storica", del capo del governo di ...

Advertising

Piergiulio58 : Bennett oggi negli Emirati,prima visita di premier Israele - Ultima Ora - butindaro : ISRAELE: Migliaia di irriducibili no vax sfilano contro la dittatura sanitaria chiedendo le dimissioni del Premier… - CatelliRossella : Bennett oggi negli Emirati,prima visita di premier Israele - Medio Oriente - ANSA - LaStampa : Bennett negli Emirati Arabi, è la prima visita di un premier di Israele - il_piccolo : Bennett negli Emirati Arabi, è la prima visita di un premier di Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Bennett

...israeliano Naftalipartirà nelle prossime ore per gli Emirati Arabi Uniti per la prima visita ufficiale, che i media internazionali hanno definito "storica", del capo del governo di...incontrerà domani il Principe della Corona, Mohammed bin Zayed al - Nahyan, prima di rientrare in. Sul tavolo le relazioni bilaterali tra i 2 paesi dopo gli Accordi di Abramo per "la ...Naftali Bennett partirà a sorpresa nel primo pomeriggio per gli Emirati Arabi per la prima visita ufficiale di un premier israeliano nel Paese del Golfo. Lo ha reso noto il suo ufficio: si tratta di u ...L’ufficio stampa di Bennett ha annunciato che oggi incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Zayed e discuterà del rafforzamento dei legami economici e militari La visita si inserisce nei diffici ...