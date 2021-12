Isa Danieli | chi è l’attrice campana | il rapporto con Lina Wertmuller

Leggi su ck12

(Di domenica 12 dicembre 2021) Chi è Isa? È semplicemente una delle più grandi attrici italiane viventi. Il grande pubblico la conoscerà come interprete presente in moltissimi film diWertmüller. Ma laè stata prima di tutto una delle giovani attrici preferite da Eduardo de Filippo e Nino Taranto. Uno dei volti drammaticamente più forti e versatili di Napoli. Isaè una figlia d’arte. Sua madre era Rosa Moretti, una delle voci di Radio Napoli, il padre era invece Renato Di Napoli, attore di sceneggiate. Quando incontrò da giovanissima Eduardo De Filippo fu subito scritturata per Napoli milionaria!; iniziò poi a lavorare come comparsa per Questi fantasmi!. Nel 1955 Eduardo la fece esordire in tv, nel ruolo di Gemma in Miseria e nobiltà. Nel 1956 decise di lasciare la compagnia De Filippo e iniziò a lavorare ...