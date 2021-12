Inviata della vita in diretta derubata durante un collegamento sulle rapine in villa (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Inviata de La vita In diretta Filomena Leone è stata vittima di uno scippo mentre si trovava in Veneto proprio per un servizio sull'escalation di rapine. La giornalista si era collegata qualche minuto prima dalla villa di Fernando Renè Caovilla, imprenditore del settore calzaturiero, una delle ultime vittime della cosiddetta "banda dei vip", un gruppo criminale che negli ultimi tempi ha preso di mira le ville di facoltosi. Appena tornati in studio, il conduttore Alberto Matano è stato avvisato che la sua Inviata era stata derubata: «So che si è molto agitata, datemi almeno l'audio perchè la vorrei salutare» ha chiesto il conduttore, molto preoccupato per la situazione. La Leone, dopo averlo rassicurato, ha raccontato che subito dopo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 12 dicembre 2021) L'de LaInFilomena Leone è stata vittima di uno scippo mentre si trovava in Veneto proprio per un servizio sull'escalation di. La giornalista si era collegata qualche minuto prima dalladi Fernando Renè Cao, imprenditore del settore calzaturiero, una delle ultime vittimecosiddetta "banda dei vip", un gruppo criminale che negli ultimi tempi ha preso di mira le ville di facoltosi. Appena tornati in studio, il conduttore Alberto Matano è stato avvisato che la suaera stata: «So che si è molto agitata, datemi almeno l'audio perchè la vorrei salutare» ha chiesto il conduttore, molto preoccupato per la situazione. La Leone, dopo averlo rassicurato, ha raccontato che subito dopo ...

