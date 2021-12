Interisti Social Club, Tommaso Labate racconta 10 anni di ‘notti insonni’: “Il tifoso è come un leader della prima repubblica” (Di domenica 12 dicembre 2021) Parlare di Inter, più che altro di interismo, in un libro in cui il calcio diventa quasi “una scusa”. A dirla così sarebbe quasi un assist per i più classici sfottò pallonari: andrebbe anche bene. Il libro è “Interisti Social Club, viaggio al termine delle nostre notti insonni nell’anno dello scudetto”, edito da Mondadori e scritto da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e interista, ovviamente. Chiaro il richiamo a Louis-Ferdinand Celine nel titolo, che identifica la fine della notte con la vittoria dello scudetto nerazzurro, una sorta di crocevia: “Ho aspettato che l’Inter tornasse a vincere dopo 10 anni – spiega Labate – per riflettere su ciò che era capitato in quell’intervallo di tempo. E in questa riflessione il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Parlare di Inter, più che altro di interismo, in un libro in cui il calcio diventa quasi “una scusa”. A dirla così sarebbe quasi un assist per i più classici sfottò pallonari: andrebbe anche bene. Il libro è “, viaggio al termine delle nostre notti insonni nell’anno dello scudetto”, edito da Mondadori e scritto da, giornalista del CorriereSera e interista, ovviamente. Chiaro il richiamo a Louis-Ferdinand Celine nel titolo, che identifica la finenotte con la vittoria dello scudetto nerazzurro, una sorta di crocevia: “Ho aspettato che l’Inter tornasse a vincere dopo 10– spiega– per riflettere su ciò che era capitato in quell’intervallo di tempo. E in questa riflessione il ...

