Inter | tre partite per raggiungere un nuovo record

L'Inter punta ad arrivare a quota 100 gol segnati in un anno solare: sarebbe record nella storia nerazzurra Non solo il primato in classifica, ma l'Inter di Inzaghi corre verso un altro record: arrivare a quota 100 gol in un anno solare. Mai successo per i nerazzurri che si erano fermati a 99 nel 1950. Al momento l'Inter è a quota 94, però mancano le sfide contro Cagliari, Torino e Salernitana per arrivare ad abbattere un altro record. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

