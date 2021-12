Inter, si segue la pista Raspadori: tutto dipende da Sanchez (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Inter non perde di vista Raspadori, ma tutto dipende dal futuro di Alexis Sanchez L’Inter stasera sarà di scena contro il Cagliari. Tra i titolari potrebbe esserci Alexis Sanchez. Il cileno ha una grande chance di mettersi in mostra e perché no attirare le attenzioni di altre squadre. E’ noto da tempo che l’attaccante vorrebbe avere più spazio ed ecco il ‘ mal di pancia’. Il Barcellona lo ha messo nel mirino, e l’Inter sarebbe disposta a lasciarlo partire per liberarsi del suo ingaggio. Pr sostituire il cileno, i nerazzurri starebbero pensando a Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, tifoso nerazzurro e da tempo nel mirino di Marotta, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, però tutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’non perde di vista, madal futuro di AlexisL’stasera sarà di scena contro il Cagliari. Tra i titolari potrebbe esserci Alexis. Il cileno ha una grande chance di mettersi in mostra e perché no attirare le attenzioni di altre squadre. E’ noto da tempo che l’attaccante vorrebbe avere più spazio ed ecco il ‘ mal di pancia’. Il Barcellona lo ha messo nel mirino, e l’sarebbe disposta a lasciarlo partire per liberarsi del suo ingaggio. Pr sostituire il cileno, i nerazzurri starebbero pensando a. L’attaccante del Sassuolo, tifoso nerazzurro e da tempo nel mirino di Marotta, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, però...

