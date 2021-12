Inter-Cagliari: sfida tra tanti ex (Di domenica 12 dicembre 2021) Parata di ex in Inter-Cagliari Manca sempre meno alla partita tra Inter e Cagliari in programma per stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita tra nerazzurri e rossoblu è caratterizzata dalla presenza di tanti ex. “Il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha fatto parte del CdA nerazzurro, mentre in campo ci saranno Barella, prodotto del vivaio Cagliaritano e lo scorso anno a segno nella sfida in Sardegna, ma anche Godin, Keita (al momento sfavorito nel ballottaggio con Pavoletti per una maglia) e Dalbert. Non Nandez, fermato da un infortunio (sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, ndr). In panchina per gli ospiti ci sarà Mazzarri, altra vecchia conoscenza ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Parata di ex inManca sempre meno alla partita train programma per stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita tra nerazzurri e rossoblu è caratterizzata dalla presenza diex. “Il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha fatto parte del CdA nerazzurro, mentre in campo ci saranno Barella, prodotto del vivaiotano e lo scorso anno a segno nellain Sardegna, ma anche Godin, Keita (al momento sfavorito nel ballottaggio con Pavoletti per una maglia) e Dalbert. Non Nandez, fermato da un infortunio (sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, ndr). In panchina per gli ospiti ci sarà Mazzarri, altra vecchia conoscenza ...

Advertising

Inter : ??? | DEDIZIONE ?? Con lo Scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all’Inter... ?? Ho v… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterCagliari ?? Tutte le foto qui ???? - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - PrevertAlex : RT @ActuFoot_: Au programme ce dimanche : ???? Lille - OL ?? 13h ???? Multi L1 ?? 15h ???? Osasuna - Barcelone ?? 16h15 ???? Strasbourg - OM ?? 17h ????… - Rikymilanista92 : @farted94 43 possiamo arrivarci, 45 dura perchè penso sia difficile battere il Napoli, ma pure a Empoli non è facil… -