Inter-Cagliari, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) La diciassettesima giornata di Serie A offre uno scontro Interessante: Inter–Cagliari. I nerazzurri arrivano a questa sfida da otto risultati utili consecutivi e, in particolare, dallo straordinario successo sulla Roma. La sconfitta in Champions League necessita di una reazione immediata dei ragazzi di Inzaghi, che non possono permettersi passi falsi in campionato. Il Cagliari non trova ancora una vittoria che manca dal 17 ottobre, quando il 3-1 sulla Sampdoria regalò gli ultimi tre punti ai sardi. La squadra di Mazzarri ha bisogno disperato di punti, visto il terzultimo posto e una salvezza che si fa sempre più difficile. Sfida da ex per il mister, che dal 2013 a ottobre 2014 ha allenato l’Inter, senza però lasciare un buon ricordo in terra nerazzurra. Inter in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) La diciassettesima giornata diA offre uno scontroessante:. I nerazzurri arrivano a questa sfida da otto risultati utili consecutivi e, in particolare, dallo straordinario successo sulla Roma. La sconfitta in Champions League necessita di una reazione immediata dei ragazzi di Inzaghi, che non possono permettersi passi falsi in campionato. Ilnon trova ancora una vittoria che manca dal 17 ottobre, quando il 3-1 sulla Sampdoria regalò gli ultimi tre punti ai sardi. La squadra di Mazzarri ha bisogno disperato di punti, visto il terzultimo posto e una salvezza che si fa sempre più difficile. Sfida da ex per il mister, che dal 2013 a ottobre 2014 ha allenato l’, senza però lasciare un buon ricordo in terra nerazzurra.in ...

Advertising

Inter : ??? | DEDIZIONE ?? Con lo Scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all’Inter... ?? Ho v… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterCagliari ?? Tutte le foto qui ???? - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - LEBBY4EVER : RT @gaiatortora: Il mio pronostico su Inter Cagliari è 3-0 marcatore E. Džeko #campionatopronostici @pronostici22 - CalcioIN : Calcio TV: Oggi giocano Inter-Cagliari Napoli-Empoli e Verona-Atalanta -