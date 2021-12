Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: c’è Sanchez con Lautaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, l’Inter vuole proseguire la rincorsa alla vetta della classifica, distante solo un punto, provando a conquistare un altro risultato pieno nella sfida odierna contro il Cagliari (di seguito le formazioni ufficiali). Tra le avversarie contro cui i nerazzurri hanno sempre segnato in casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che hanno affrontato più volte nel periodo (21). L’ultimo clean sheet esterno dei rossoblú contro l’Inter risale al marzo 1992. Tra i punti di forza dei nerazzurri spicca il reparto offensivo, hanno infatti segnato 94 reti in Serie A nel 2021. Solo nel 1950 hanno realizzato più gol (99) in un singolo anno solare nel torneo. Inoltre, sempre quest’anno l’Inter è la squadra che ha vinto il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 dicembre 2021) Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, l’vuole proseguire la rincorsa alla vetta della classifica, distante solo un punto, provando a conquistare un altro risultato pieno nella sfida odierna contro il(di seguito le). Tra le avversarie contro cui i nerazzurri hanno sempre segnato in casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che hanno affrontato più volte nel periodo (21). L’ultimo clean sheet esterno dei rossoblú contro l’risale al marzo 1992. Tra i punti di forza dei nerazzurri spicca il reparto offensivo, hanno infatti segnato 94 reti in Serie A nel 2021. Solo nel 1950 hanno realizzato più gol (99) in un singolo anno solare nel torneo. Inoltre, sempre quest’anno l’è la squadra che ha vinto il ...

Advertising

Inter : ??? | DEDIZIONE ?? Con lo Scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all’Inter... ?? Ho v… - FBiasin : Tre delle prime 4 squadre in A sono allenate da un tecnico ex #Inter. Poi c’è l’#Inter. E fanno 4 su 4. E il Caglia… - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - Route1futbol : Inter Milan starting XI vs Cagliari. #InterCagliari - TUTTOJUVE_COM : Inter-Cagliari, formazioni ufficiali -