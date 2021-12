Inter Cagliari 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primo squillo di Barella – L’ex della partita conclude di potenza dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 5? Ci prova di nuovo Barella – Altra conclusione di potenza della mezzala, palla ancora di poco a lato. 6? Occasione per il Cagliari – Discesa palla al piede di Deiola, diagonale potente che Handanovic respinge con i pugni. 12? Tentativo da fuori di Skriniar – Finta di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primo squillo di Barella – L’ex della partita conclude di potenza dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 5? Ci prova di nuovo Barella – Altra conclusione di potenza della mezzala, palla ancora di poco a lato. 6? Occasione per il– Discesa palla al piede di Deiola, diagonale potente che Handanovic respinge con i pugni. 12? Tentativo da fuori di Skriniar – Finta di ...

