Infortunio Osimhen: il medico rivela le reali condizioni dell'attaccante (Di domenica 12 dicembre 2021) Uno dei medici che sta seguendo il decorso di Osimhen dopo l'Infortunio ha espresso il proprio parere in merito: le sue parole. Victor Osimhen accasciato al suolo dopo lo scontro aereo e l'Infortunio (Getty Images)L'Infortunio contro l'Inter lo sta tenendo fermo ai box ed il suo stop potrebbe durare ancora un po' di tempo. Un intervento, un periodo di riposo e poi di nuovo in campo. La voglia certamente non manca all'attaccante nigeriano del Napoli che, dopo qualche settimana dal bruttissimo scontro con Skriniar ha già ripreso a correre sul prato di Castel Volturno. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel report quotidiano pubblicato dalla società attraverso il proprio sito ufficiale si legge quando segue: "Personalizzato in campo per Osimhen".

