Infortunio Elmas | la nota ufficiale del Napoli | le condizioni

(Di domenica 12 dicembre 2021) Infortunicon l’Empoli siache Zielinski hanno dovuto lasciare il campo a causa di problemi fisici, arriva il report. “Eljifè stato sostituito, nel finale di-Empoli, per un trauma contusivo al polpaccio destro“. Mentre Zielinski “è uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo“. Infortuni: i recuperi Ilvaluterà ledei due giocatori nei prossimi giorni. Luciano Spalletti avrà finalmente una settimana per cercare di recuperare qualche giocatore. Gli azzurri domenica 19 dicembre 2021 giocheranno con il Milan fuori casa, una partita da vincere ad ogni costo. Spalletti dovrà cercare di recuperare infortunati e condizione fisica. Anguissa e ...

Non è sereno e si vede, anche se ha l'attenuante del rientro post). Lozano 5,5 : ha ...6 : dopo la doppietta in Europa League prova a dare continuità realizzativa ma la traversa gli ...... 'di Zielinski, traversa di, gol su rimpallo (mai visto prima), palo di Petagna ,di, fallo in area di rigore non fischiato su Petagna, e poi c'è qualcuno che dice ...Infortuni Napoli con l’Empoli sia Elmas che Zielinski hanno dovuto lasciare il campo a causa di problemi fisici, arriva il report ufficiale. “Eljif Elmas è stato sostituito, nel finale di ...Elmas è l'ennesimo infortunato del Napoli, per un colpo alla tibia in area: "Vorrei andare oltre: Il Milan è una grande opportunità" ...