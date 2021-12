In Toscana aule con l’aria viziata | così va alle stelle il rischio contagi I dati

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Prevenzione Covid: l’Asl Toscana Centro controlla le misure anticontagio nelle scuole. Già verifi… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Controlli delle misure anticontagio nelle scuole, già verificate 83 aule sulla concent… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana aule

I lavori per adeguare ledelle ex materne partiranno a Gennaio e consegneremo gli spazi pronti per essere utilizzati nel mese di Marzo". Se vuoi leggere le notizie principali della......chiedere che vengano quanto prima sistemati i termosifoni difettosi che rendono da 6 giorni le... Se vuoi leggere le notizie principali dellaiscriviti alla Newsletter QUInews - ...Il 17 dicembre il portavoce di Amnesty International interverrà a Siena per la Giornata internazionale dei diritti umani. Riccardo Noury parlerà di ’Difesa, tutela e promozione persone LGBTQ+ si misur ...In 30 delle 83 classi sono state rilevate concentrazioni di anidride carbonica superiori alla soglia di riferimento di 1.000 parti per milione ...