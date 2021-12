In Brasile vaccino obbligatorio per chi arriva dall’estero: un giudice ribalta le regole di Bolsonaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Un giudice della Corte suprema del Brasile ha imposto l’obbligo di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid per chiunque entri nel Paese dall’estero dopo l’aumento di casi legati alla variante Omicron. La decisione è in netto contrasto con la posizione tenuta finora dal presidente Jair Bolsonaro, che al momento non si sarebbe ancora voluto vaccinare. Nonostante le ripetute richieste dell’agenzia sanitaria nazionale, il presidente brasiliano aveva permesso gli arrivi dall’estero con il solo tampone negativo, mentre il Paese stava diventando una meta turistica per non vaccinati e continuava a registrare una delle situazioni più drammatiche sul piano pandemico, con 22 milioni di contagi e oltre 616 mila morti. Finora in Brasile solo il 65 per cento della popolazione ha ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Undella Corte suprema delha imposto l’obbligo di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid per chiunque entri nel Paesedopo l’aumento di casi legati alla variante Omicron. La decisione è in netto contrasto con la posizione tenuta finora dal presidente Jair, che al momento non si sarebbe ancora voluto vaccinare. Nonostante le ripetute richieste dell’agenzia sanitaria nazionale, il presidente brasiliano aveva permesso gli arrivicon il solo tampone negativo, mentre il Paese stava diventando una meta turistica per non vaccinati e continuava a registrare una delle situazioni più drammatiche sul piano pandemico, con 22 milioni di contagi e oltre 616 mila morti. Finora insolo il 65 per cento della popolazione ha ...

