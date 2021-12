Imprese edili | confermata la riduzione contributiva per il 2021

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – È stata, per il, laa favore delle(articolo 29, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244). A prevederlo è il decreto 30 settembredel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il beneficio consiste in una, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno. Per richiedere la prestazione è necessario inviare la domanda esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni online”, funzionalità “Invio nuova ...