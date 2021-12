IL VESCOVO ECOLOGISTA CI RIPENSA?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VESCOVO ECOLOGISTA

isnews

Parole dalla forte improntadestinate a far discutere di Pasquale Bartolomeo ISERNIA. Anatema deldi Isernia - Venafro, Camillo Cibotti sul Lotto Zero, l'arteria di collegamento ......dovrebbe trattenersi per circa un'ora alla commemorazione che non sarà celebrata daldi ... Possibile, Progressisti in cammino, Rifondazione Comunista, Sinistra Civica, Sinistra ...lucca. «Non siamo ecologisti per paura, ma perché è giusto, è bello, e perché ci piace vivere così». Con queste parole l’arcivescovo Paolo Giulietti ha posto le basi del progetto Lucensis, una collabo ...