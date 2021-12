"Il vero piano di Draghi, tra pochi giorni". Generale Figliuolo, nuovo ruolo politico: retroscena sullo stato d'emergenza (Di domenica 12 dicembre 2021) Un nuovo ruolo "politico" per il Generale Francesco Figliuolo. Questo è il dilemma del premier Mario Draghi di fronte alla ipotesi, indigesta, di prorogare per altri mesi lo stato di emergenza legato alla pandemia di Covid. Una scelta che avrebbe implicazioni anche sulla corsa al Quirinale, in cui Draghi sarà coinvolto in prima persona a gennaio. Secondo Repubblica, la tentazione di Palazzo Chigi è quella di "spostare sotto la Protezione civile la struttura commissariale, con pieni poteri in campo amministrativo e nella gestione dei contratti" e di "avvalersi del Comando operativo di vertice interforze (Covi) per le operazioni sul campo utili a fronteggiare il Covid". A capo del Covi, entro fine anno sarà nominato proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Un" per ilFrancesco. Questo è il dilemma del premier Mariodi fronte alla ipotesi, indigesta, di prorogare per altri mesi lodilegato alla pandemia di Covid. Una scelta che avrebbe implicazioni anche sulla corsa al Quirinale, in cuisarà coinvolto in prima persona a gennaio. Secondo Repubblica, la tentazione di Palazzo Chigi è quella di "spostare sotto la Protezione civile la struttura commissariale, con pieni poteri in campo amministrativo e nella gestione dei contratti" e di "avvalersi del Comando operativo di vertice interforze (Covi) per le operazioni sul campo utili a fronteggiare il Covid". A capo del Covi, entro fine anno sarà nominato proprio ...

