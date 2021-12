  Il Pd è l' ufficio stampa di Macron Ma vi rendete conto? La stoccata di Meloni ai dem E sul Quirinale rilancia Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Una via precisa da seguire nei prossimi mesi a partire dall'elezione del Capo dello Stato. Questa la linea tracciata da Giorgia, leader di Fratelli di Italia, al termine della manifestazione di Atreju a Roma, arrivata quest'anno alla sua 23esima edizione. “E' necessario uscire dal pantano della Repubblica parlamentare ed entrare nella Repubblica presidenziale - sottolinea la- il centrodestra ha i numeri per essere determinante per l'elezione del Capo dello Stato. Vogliamo un patriota e non accetteremo compromessi". Un giudizio poi sul premier Mario Draghi e sul suo essere patriota: "Non ho ancora elementi - spiega laquesta volta durante la trasmissione Mezz'ora in più su Rai 3 - ci sono dei dossier che per me sono fondamentali per fare questa valutazione: Tim, autostrade, Borsa. Una serie di tematiche che ...