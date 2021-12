Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 13 – 17 dicembre 2021): Agnese racconta tutta la verità ai figli (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore - Neva Leoni e Antonella Attili Agnese Amato (Antonella Attili) si è sempre sacrificata per il bene della propria famiglia e ha continuato nonostante l’amore che la lega ad Armando (Pietro Genuardi). Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nei prossimi giorni la donna troverà il coraggio di raccontare la verità ai figli sulla seconda vita del padre Giuseppe (Nicola Rignanese) e questo la avvicinerà ancora di più a loro. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021 alle 15.55 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 dicembre 2021) Il- Neva Leoni e Antonella AttiliAmato (Antonella Attili) si è sempre sacrificata per il bene della propria famiglia e ha continuato nonostante l’amore che la lega ad Armando (Pietro Genuardi). Nelle puntate de Ilin onda nei prossimi giorni la donna troverà il coraggio dire laaisulla seconda vita del padre Giuseppe (Nicola Rignanese) e questo la avvicinerà ancora di più a loro. A seguire lepuntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17alle 15.55 su Rai 1. Il: ...

