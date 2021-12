Il Papa benedice i Bambinelli, Francesco: “Prepariamoci al Natale pensando agli altri” (Di domenica 12 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Il Tempo di Avvento serve a questo: a fermarsi e chiedersi come preparare il Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi, per regali e cose che passano, ma chiediamoci che cosa fare per Gesù e per gli altri!”. A dirlo è Papa Francesco durante la tradizionale preghiera dell’Angelus. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli e sferzata da un vento gelido, il Pontefice ricorda che nel Vangelo di oggi “a ciascuno è rivolta una parola specifica, che riguarda la situazione reale della sua vita. Questo ci offre un insegnamento prezioso: la fede si incarna nella vita concreta. Non è una teoria astratta e generalizzata, tocca la carne e trasforma la vita di ciascuno. E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare concretamente? Come posso fare la mia parte?”. “Prendiamo un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Il Tempo di Avvento serve a questo: a fermarsi e chiedersi come preparare il. Siamo indaffarati in tanti preparativi, per regali e cose che passano, ma chiediamoci che cosa fare per Gesù e per gli!”. A dirlo èdurante la tradizionale preghiera dell’Angelus. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli e sferzata da un vento gelido, il Pontefice ricorda che nel Vangelo di oggi “a ciascuno è rivolta una parola specifica, che riguarda la situazione reale della sua vita. Questo ci offre un insegnamento prezioso: la fede si incarna nella vita concreta. Non è una teoria astratta e generalizzata, tocca la carne e trasforma la vita di ciascuno. E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare concretamente? Come posso fare la mia parte?”. “Prendiamo un ...

