Il nuovo gatto di JLo e tutti gli altri gossip del weekend (Di domenica 12 dicembre 2021) A casa di Jennifer Lopez è arrivato Hendrix, un bellissimo micetto, giusto giusto per le vacanze di Natale. E poi il mistero della salute di Charlène e le confessioni di Jennifer Aniston. E, ancora, la regina Elisabetta, Olivia Wilde, Amalia d'Olanda… Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) A casa di Jennifer Lopez è arrivato Hendrix, un bellissimo micetto, giusto giusto per le vacanze di Natale. E poi il mistero della salute di Charlène e le confessioni di Jennifer Aniston. E, ancora, la regina Elisabetta, Olivia Wilde, Amalia d'Olanda…

