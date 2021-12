Il nodo bollette per le imprese agita i partiti. E arriva il Salva-Napoli

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il testo è sulle scrivanie dei tecnici di palazzo Chigi, non è ancora chiuso, ma l’emendamento alla legge di bilancio contro il caro-sta prendendo forma. Il nuovo intervento del Governo stanzierà in tutto 3,8 miliardi: 700-800 milioni dovrebbero servire a una riduzione lineare, per tutti, dei costi per il gas, mentre un miliardo circa sarà speso per sterilizzare gli aumenti delledella luce che pagheranno le famiglie in condizioni di disagio economico. Gli altri due miliardi saranno spalmati, sempre per mitigare l’impennata dell’energia elettrica, tra gli altri nuclei familiari e soprattutto tra le, di fatto rimaste fuori dalle misure varate fino ad ora. Ma qui si apre un problema politico. Lo schema dice che la riduzione sarà progressiva per le utenze fino a 16,5 kilowatt di potenza del contatore. Il paletto ...