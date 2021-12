Il Napoli: Zielinski, esami negativi. Elmas, contusione al polpaccio (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale un breve report sugli infortuni occorsi a Zielinski ed Elmas durante Napoli-Empoli. Il polacco si è fermato al ventesimo minuto palesando difficoltà respiratorie. Dazn ha fatto sapere che lamentava tosse e mal di gola. Elmas, invece, è uscito dopo uno scontro di gioco con Parisi in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Queste le informazioni fornite dal Napoli: Eljif Elmas è stato sostituito, nel finale di Napoli-Empoli, per un trauma contusivo al polpaccio destro. Zielinski è uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha pubblicato sul suo sito ufficiale un breve report sugli infortuni occorsi aeddurante-Empoli. Il polacco si è fermato al ventesimo minuto palesando difficoltà respiratorie. Dazn ha fatto sapere che lamentava tosse e mal di gola., invece, è uscito dopo uno scontro di gioco con Parisi in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Queste le informazioni fornite dal: Eljifè stato sostituito, nel finale di-Empoli, per un trauma contusivo aldestro.è uscito per difficoltà respiratorie. Gliai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo. L'articolo ilsta.

