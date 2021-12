Il Napoli si ferma ancora, l’Empoli fa festa. Il Sassuolo si conferma bestia nera, Lazio ko (Di domenica 12 dicembre 2021) Brutta sconfitta per il Napoli che rischia di condizionare la corsa scudetto, colpo grosso dell’Empoli che si è confermata una squadra molto insidiosa. Nell’altra partita delle 18 vittoria casalinga del Sassuolo contro la Lazio. Partenza sprint dei biancocelesti che passano in vantaggio con Zaccagni. Nel secondo tempo è un’altra storia, i padroni di casa ribaltano tutto con Berardi e Raspadori. Nel finale rosso diretto per Ayhan, traversa di Basic. Finisce 2-1, Sassuolo a 23 punti, Lazio ferma a 25. L’11 di Spalletti ci prova ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa arriva il gol da tre punti dell’Empoli, colpo di fortuna di Cutrone che di testa sigla il definitivo 0-1. Forcing nel finale del Napoli, ma il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 dicembre 2021) Brutta sconfitta per ilche rischia di condizionare la corsa scudetto, colpo grosso delche si è conta una squadra molto insidiosa. Nell’altra partita delle 18 vittoria casalinga delcontro la. Partenza sprint dei biancocelesti che passano in vantaggio con Zaccagni. Nel secondo tempo è un’altra storia, i padroni di casa ribaltano tutto con Berardi e Raspadori. Nel finale rosso diretto per Ayhan, traversa di Basic. Finisce 2-1,a 23 punti,a 25. L’11 di Spalletti ci prova ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa arriva il gol da tre punti del, colpo di fortuna di Cutrone che di testa sigla il definitivo 0-1. Forcing nel finale del, ma il ...

Dekmar83 : Avevo detto settimo posto e così sarà. Il #Napoli non ha una rosa all'altezza perché troppo lacunosa in alcune zone… - ilfabris : Un pezzo di #Milan ferma la rincorsa del #Napoli - CalcioWeb : #NapoliEmpoli e #SassuoloLazio: continuano le emozioni nella giornata di #SerieA - iamalexandross : Quindi, la Lazio si ferma, il Napoli si ferma e tu non sei riuscito ad allungare su una e ad accorciare sull'altra.… - antonioTwiter1 : @realvarriale grande Empoli che ferma il Napoli in casa la giustizia e fatta...LOL ah variale ora il tuo tweet ad o… -