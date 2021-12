Il mondiale ancora a Carlsen, lo scacchista che non lascia traccia nel mio personale ergografo (Di domenica 12 dicembre 2021) Il campione del Mondo è, ancora una volta, Magnus Carlsen. Il campione italiano è, per la prima volta, Pier Luigi Basso. Ora io vi dovrei raccontare anzitutto del primo, di come abbia distrutto l’avversario, vincendo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, e chiudendo il match prima del tempo. Non era affatto scontato: ad altissimi livelli, molto spesso le partite finiscono in parità, e la superiorità di un giocatore sull’altro è questione di sfumature, di particolari, di minimi dettagli. Nel 2018, il match con l’italoamericano Caruana si concluse in parità, dopo dodici patte consecutive: Carlsen prevalse solo nello spareggio a gioco veloce. Questa volta no, Ian Nepomniachtchi ha opposto resistenza fino alla sesta partita: persa quella, ha perso tutto. Le sconfitte successive sono state semplicemente disastrose, per il russo: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Il campione del Mondo è,una volta, Magnus. Il campione italiano è, per la prima volta, Pier Luigi Basso. Ora io vi dovrei raccontare anzitutto del primo, di come abbia distrutto l’avversario, vincendo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, e chiudendo il match prima del tempo. Non era affatto scontato: ad altissimi livelli, molto spesso le partite finiscono in parità, e la superiorità di un giocatore sull’altro è questione di sfumature, di particolari, di minimi dettagli. Nel 2018, il match con l’italoamericano Caruana si concluse in parità, dopo dodici patte consecutive:prevalse solo nello spareggio a gioco veloce. Questa volta no, Ian Nepomniachtchi ha opposto resistenza fino alla sesta partita: persa quella, ha perso tutto. Le sconfitte successive sono state semplicemente disastrose, per il russo: ...

