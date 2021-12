“Il miracolo della 34ª strada” | la versione del 1947 e il remake del 1994

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Continua questa settimana la nostra programmazione natalizia con un film che ha vinto 3 Oscar ed è stato nominato come anche come miglior film. Stiamo parlando di “Il34ª” da cui nelè stato tratto un controversointitolato “nella 34ª” . Quando uscì nel“Il34ª” conquistò letteralmente il pubblico e la critica tanto da meritare tre Oscar, di cui uno alla migliore sceneggiatura non originale, ed una nomination come miglior film. Una fiaba che ha segnato un epoca e non solo tanto da entrare nel National Film RegistryBiblioteca del Congresso degli ...