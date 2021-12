Il Ministro della Difesa ucraina avverte: Europa a rischio crisi migratoria e alimentare se la Russia ci attacca (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Ministro della Difesa dell’ucraina Oleksii Reznikov ha lanciato un avvertimento all’Occidente con una lettera aperta apparsa il 3 dicembre sul sito dell’Atlantic Council, il centro di ricerca e analisi situato a Washington che si dedica alla promozione della cooperazione fra America ed Europa sotto la leadership degli Stati Uniti. Il titolo è altamente esplicativo: Il futuro dell’Europa si deciderà in ucraina. Il Ministro mette in guardia il Vecchio Continente dalle conseguenze di una possibile invasione dell’ucraina su larga scala da parte della Russia: un’ondata di profughi verso ovest costituita dai 3 ai 5 milioni di cittadini ucraini. Una guerra comporterebbe anche il ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildell’Oleksii Reznikov ha lanciato un avvertimento all’Occidente con una lettera aperta apparsa il 3 dicembre sul sito dell’Atlantic Council, il centro di ricerca e analisi situato a Washington che si dedica alla promozionecooperazione fra America edsotto la leadership degli Stati Uniti. Il titolo è altamente esplicativo: Il futuro dell’si deciderà in. Ilmette in guardia il Vecchio Continente dalle conseguenze di una possibile invasione dell’su larga scala da parte: un’ondata di profughi verso ovest costituita dai 3 ai 5 milioni di cittadini ucraini. Una guerra comporterebbe anche il ...

Advertising

lucatelese : La storia di Elena Bonetti. La paracadutata (da #Renzi) nel collegio Roma 1, che fissò il record di salto della po… - elio_vito : Indagata la moglie di un funzionario del Viminale (non coinvolto nell'inchiesta, si è comunque dimesso). Lega e FdI… - ItalyMFA : A margine del #G7UK esteri e sviluppo il Ministro @luigidimaio ha incontrato l’omologa ???? @ABaerbock. Focus su raff… - rumba15342942 : RT @Enrico__Costa: Martedì entrerà in vigore la legge sulla presunzione di innocenza. Un momento storico. Regolerà le comunicazioni di Pm e… - maestrale53 : RT @Enrico__Costa: Martedì entrerà in vigore la legge sulla presunzione di innocenza. Un momento storico. Regolerà le comunicazioni di Pm e… -