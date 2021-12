Il grande affare delle polizze assicurative contro gli effetti avversi del vaccino Covid. Tanti clienti, pochi rischi (Di domenica 12 dicembre 2021) Tanti clienti e pochi rischi, ovvero il sogno di qualsiasi assicuratore. E infatti sono sempre di più le compagnie che si buttano nell’affare delle polizze contro eventuali effetti avversi dei vaccini contro il Covid. Statisticamente i casi di severe reazioni avverse sono irrisori ma le persone che hanno timori legati alla somministrazione sono tante. Le assicurazioni guadagnano fondamentalmente grazie alla statistica. Il valore dei premi da pagare è tarato in modo da superare alla fine quello dei risarcimenti che vengono pagati. Al di là degli eventi eccezionali nel lungo periodo, e se sono fatti bene, i conti tornano sempre. È più o meno lo stesso meccanismo che sta alla base di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021), ovvero il sogno di qualsiasi assicuratore. E infatti sono sempre di più le compagnie che si buttano nell’eventualidei vacciniil. Statisticamente i casi di severe reazioni avverse sono irrisori ma le persone che hanno timori legati alla somministrazione sono tante. Le assicurazioni guadagnano fondamentalmente grazie alla statistica. Il valore dei premi da pagare è tarato in modo da superare alla fine quello dei risarcimenti che vengono pagati. Al di là degli eventi eccezionali nel lungo periodo, e se sono fatti bene, i conti tornano sempre. È più o meno lo stesso meccanismo che sta alla base di ...

