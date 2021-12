Il governo e l’ipotesi di non prorogare lo stato di emergenza: ecco perché è una decisione che influenza la corsa di Draghi al Quirinale (Di domenica 12 dicembre 2021) La delicatissima partita del Quirinale rischia di influenzare persino la lotta alla pandemia. Tra meno di tre settimane, infatti, Mario Draghi dovrà decidere se rinnovare o meno lo stato di emergenza. Una decisione importante perché può avere un’influenza non secondaria sulla corsa alla successione di Sergio Mattarella. Fino ad oggi, infatti, il presidente del consiglio non ha mai escluso pubblicamente una sua candidatura formale al Colle. Cautela che Draghi ha usato anche per esprimersi sull’eventuale proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre del 2021. E in queste ore, come racconta Repubblica, il capo del governo sta seriamente ragionando di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) La delicatissima partita delrischia dire persino la lotta alla pandemia. Tra meno di tre settimane, infatti, Mariodovrà decidere se rinnovare o meno lodi. Unaimportantepuò avere un’non secondaria sullaalla successione di Sergio Mattarella. Fino ad oggi, infatti, il presidente del consiglio non ha mai escluso pubblicamente una sua candidatura formale al Colle. Cautela cheha usato anche per esprimersi sull’eventuale proroga dellodi, in scadenza il 31 dicembre del 2021. E in queste ore, come racconta Repubblica, il capo delsta seriamente ragionando di non ...

