Il Covid ha rovinato le vacanze di Natale a oltre 2 milioni di italiani (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - L'avanzare dei contagi con i limiti alle frontiere decisi da molti Paesi rovina le vacanze all'estero di 2,1 milioni di italiani che prima della pandemia avevano varcato i confini nazionali per le festività di Natale e Capodanno. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle restrizioni previste in un numero crescente di mete del turismo invernale dalla Gran Bretagna al Brasile. L'annuncio di nuove restrizioni è in realtà atteso da molti Paesi per effetto della variante Omicron e provoca una diffusa incertezza che – sottolinea la Coldiretti – sta facendo posticipare prenotazioni e programmi di fine anno degli italiani che stanno pensando di rimanere in patria magari organizzando una vacanza di prossimità. A preoccupare infatti – precisa la Coldiretti – è l'evoluzione dei contagi nelle tradizionali mete ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - L'avanzare dei contagi con i limiti alle frontiere decisi da molti Paesi rovina leall'estero di 2,1di italiani che prima della pandemia avevano varcato i confini nazionali per le festività die Capodanno. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle restrizioni previste in un numero crescente di mete del turismo invernale dalla Gran Bretagna al Brasile. L'annuncio di nuove restrizioni è in realtà atteso da molti Paesi per effetto della variante Omicron e provoca una diffusa incertezza che – sottolinea la Coldiretti – sta facendo posticipare prenotazioni e programmi di fine anno degli italiani che stanno pensando di rimanere in patria magari organizzando una vacanza di prossimità. A preoccupare infatti – precisa la Coldiretti – è l'evoluzione dei contagi nelle tradizionali mete ...

