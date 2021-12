Il Covid avanza verso il picco | aumentano i ricoveri e altri 66 decessi ma il virus non sfonda

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sappiamo che stiamo andandoil- complice l'inverno - ma per fortuna quest'anno le cose vanno decisamente meglio grazie ai vaccini. Sono 19.215 i nuovi casi di coronaregistrati in ...

Advertising

messina_oggi : Il Covid avanza in Sicilia che nelle ultime 24 ore conta 1028 nuovi casi a fronte di 21717 tamponi processati, tass… - globalistIT : - AngelamDerosa : @ConchiCabadas Buona domenica,dedicata all'addobbo dell'albero di Natale.Anche se il Covid avanza cerchiamo di rima… - CarlinoMacerata : Il virus avanza: solo 5 Comuni Covid-free - Torex1979 : RT @ivocamic: ATTACCO ALLA #CASA avanza la #dittaturagreen #direttivaUE blocca vendite affitti sfratti di case non green Un nuovo duro colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza

Aumentano di 11 unità le terapie intensive, mentre sono 158 in più i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 8.151. I numeri della pandemia Sono 829 i pazienti in terapia intensiva ...Ilin tutta Italia e sono diverse le Regioni che rischiano di colorarsi presto di giallo. Anche le scuole risentono di questa situazione e sempre più sono costrette alla Dad. In Sicilia il ...Sono 19.215 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 501.815 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,8% ...Allarme lanciato dal Simeu, Società della Medicina d'Urgenza per la grave impossibilità di ospedalizzare tanti malati non Covid ...