Il centrocampista dello Spezia nel mirino della Roma: Mourinho lo vuole come rinforzo a gennaio! (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra un po’ sarà già tempo di tornare a fiondarsi sul mercato di riparazione e tra le squadre che più hanno bisogno di sopperire alle lacune a cui questa finestra di trasferimenti cerca di mettere una toppa c’è quella di Mourinho. José Mourinho RomaDopo le piste pe Grillitsch, Herrera e Xhaka, il nome nuovo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è quello di Giulio Maggiore dello Spezia. Il capitano dei liguri, dopo questi due anni in A, sarebbe finito anche lui nei radar di Pinto. Prima però ci sarebbe da sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo. Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra un po’ sarà già tempo di tornare a fiondarsi sul mercato di riparazione e tra le squadre che più hanno bisogno di sopperire alle lacune a cui questa finestra di trasferimenti cerca di mettere una toppa c’è quella di. JoséDopo le piste pe Grillitsch, Herrera e Xhaka, il nome nuovo secondo quanto riportato dalla GazzettaSport è quello di Giulio Maggiore. Il capitano dei liguri, dopo questi due anni in A, sarebbe finito anche lui nei radar di Pinto. Prima però ci sarebbe da sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo.

Ultime Notizie dalla rete : centrocampista dello Special One, una notte da maestro La Roma è noto è a caccia di un centrocampista pesante e pensante proprio con quelle ... Oggi Thiago fa l'allenatore dello Spezia che domani verrà l'Olimpico per cercare punti salvezza. Davanti Motta ...

Tesoretto europeo per Mourinho. Alla Roma adesso piace Maggiore ... scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Quantificando, circa 12 milioni che " ... Si tratta di Giulio Maggiore, 23 anni, professione centrocampista, valore di mercato intorno agli 8 ...

