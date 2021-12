Il Bologna si sveglia tardi | il Torino vince 2-1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Ilsi aggiudica per 2-1 il lunch-match della domenica contro il, volando a quota 22 punti e mettendosi in una zona di classifica più tranquilla. Sanabria e un’autorete di Soumaoro (in collaborazione con Skorupski) tradiscono Mihajlovic. Inutile il penalty siglato da Orsolini nel finale per una versione decisamente sottotono degli emiliani. La prima fase di gara è priva di grosse chance, ma dal 15? in poi sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della contesa. Lo squillo di Lukic al 16? (calcio di punizione di poco fuori) è un campanello d’allarme per i felsinei che subiscono la rete dello svantaggio una decina di minuti dopo: lo stesso Lukic, in grande spolvero, ruba palla a uno spento Skov Olsen e serve coi tempi giusti Sanabria, per il quale è un gioco da ragazzi battere un incolpevole ...