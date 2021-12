Il boato squarcia il buio | le immagini dell’esplosione di Ravanusa

Advertising

emanuelino10 : RT @comunicalonews: Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila ab… - Emergenza_Ita : RT @comunicalonews: Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila ab… - BlackJack_1984 : RT @comunicalonews: Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila ab… - comunicalonews : Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mil… -

Ultime Notizie dalla rete : boato squarcia

Messaggero Veneto

Frattaminore, mercoledì primo dicembre 1971. È notte fonda, fa freddo, piove. Accade tutto all'improvviso, un, enorme, spaventoso,il silenzio e il sonno. Il piccolo centro, in provincia di Napoli, dove sono nato e vivo, viene sconvolto. Che sarà mai successo? Si pensa al terremoto e ci si ...ROMA ? Ildei cacciail cielo di Roma. Le Frecce Tricolori fanno le prove per celebrare il trattato del Quirinale. Su Palazzo Chigi, intanto, diluvia. Mario Draghi ed Emmanuel Macron si ritrovano ...Un giovane portato in elicottero a Udine, migliora in giornata Malore in auto a San Quirino: i pompieri mobilitano i soccorsi ...Frattaminore, mercoledì primo dicembre 1971. È notte, fa freddo, piove. Accade tutto all’improvviso, un boato, enorme, spaventoso, squarcia il silenzio e il sonno. Il piccolo centro viene sconvolto ...